В Апатитах ищут 15-летнюю Дарью Овсянникову
И снова в Мурманской области ЧП – пропала девочка-подросток. Напомним, на этой неделе полиции и волонтерам уже пришлось икать 9-летнего Павла Телегина, который прятался от родителей у одноклассницы, и в очередной раз 13-летнюю Милену Феофилактову. Теперь же тревогу бьют в Апатитах. Семья 15-летней Дарьи Овсянниковой ничего не знает о ее местонахождении с 12 марта.
- Подросток самовольно ушел из дома и не вернулся. На вид Дарье 16 лет, среднего телосложения, рост 168 сантиметров. У девочки серо-голубые глаза и прямые желто-рыжие волосы ниже плеч. Даша была без шапки, в черной куртке-пуховике с капюшоном и черных кроссовках с ярко-голубыми шнурками, - дают ориентировку в межмуниципальном отделе МВД России «Апатитский».
Меж тем, апатитчане в соцсетях уже опознали подростка и даже предположили, куда могла направиться девочка.
- У нее мать рожает без конца, ей не до Дашки. Отчим руки распускает. Только что в Кировск поехала, - написала в группе «Черный | Белый список Аптаиты» Ольга Новикова.
ИСТОЧНИК KP.RU