2019-03-16T14:30:54+03:00
Происшествия

В Апатитах ищут 15-летнюю Дарью Овсянникову

По словам очевидцев, девушка могла отправиться в соседний Кировск
Варвара РУСЛАНОВА
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Даша не появлялась в родном доме уже четыре дня. Фото: УМВД по Мурманской областиДаша не появлялась в родном доме уже четыре дня. Фото: УМВД по Мурманской области
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И снова в Мурманской области ЧП – пропала девочка-подросток. Напомним, на этой неделе полиции и волонтерам уже пришлось икать 9-летнего Павла Телегина, который прятался от родителей у одноклассницы, и в очередной раз 13-летнюю Милену Феофилактову. Теперь же тревогу бьют в Апатитах. Семья 15-летней Дарьи Овсянниковой ничего не знает о ее местонахождении с 12 марта.

- Подросток самовольно ушел из дома и не вернулся. На вид Дарье 16 лет, среднего телосложения, рост 168 сантиметров. У девочки серо-голубые глаза и прямые желто-рыжие волосы ниже плеч. Даша была без шапки, в черной куртке-пуховике с капюшоном и черных кроссовках с ярко-голубыми шнурками, - дают ориентировку в межмуниципальном отделе МВД России «Апатитский».

Меж тем, апатитчане в соцсетях уже опознали подростка и даже предположили, куда могла направиться девочка.

- У нее мать рожает без конца, ей не до Дашки. Отчим руки распускает. Только что в Кировск поехала, - написала в группе «Черный | Белый список Аптаиты» Ольга Новикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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