Жители Мурманской области не хотят, чтобы поезд до Санкт-Петербурга стал быстрее

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-16T17:34:14+03:00

Жители Апатитов гадают: как же им теперь запрыгивать в поезд, который будет стоять всего 4 минуты. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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С апреля и без того скорый поезд №21/22 "Мурманск-Санкт-Петербург-Мурманск" должен стать еще быстрее: время следования уменьшится почти на полчаса часа (из Санкт-Петербурга) и 16 минут (из столицы Заполярья) и составит в один конец всего сутки.

Впрочем, не всех северян устроила эта, казалось бы, радостная новость. Ведь если вдуматься, то ускорят состав за счет более мощных локомотивов и уменьшения времени стоянок. Например, в Оленегорске будет находиться на минуту меньше, в Апатитах — на шесть, а в Африканде больше не будет останавливаться.

Жителей области такой расклад не устроил. Особенно апатитчан. Они считают, что пассажирам с детьми, пенсионерам и с большим багажом будет неудобно - садиться в свой вагон придется в ритме вальса. А очереди могут стать очень большими, ведь в последнее время Апатиты посещает все больше туристов. Многие едут как раз на поезде. И смогут ли все они успеть сесть за 4 минуты?

В "Федеральной пассажирской компании" сообщили, что перед тем, как принять решение о сокращении времени стоянки, изучали вопрос.

- При проведении исследования уделяется внимание числу пассажиров, совершающих посадку/высадку на остановочном пункте. Кроме того, компания регулярно проводит опросы и анкетирование пассажиров, - сообщает ИА "РЖД-Партнер".

Напомним, ранее в штыки северяне восприняли информацию об отмене ряда остановок состава Мурманск-Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU