В Мурманске и области ищут очевидцев аварии с Chevrolet Niva и Lada XRAY, которая произошла под Новый год в Карелии

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-15T17:53:51+03:00

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Все-таки не зря многие водители бояться своих коллег по рулю - ведь порой отвечать приходится не только за свою глупость. В Мурманске и области ищут очевидцев аварии, которая произошла 28 декабря около 18.00 на 926 километре федеральной трассы «Кола».

- Между Кемью и Лоухами водитель Chevrolet Niva наехал на что-то. У внедорожника разорвало колесо, и машину развернуло на встречку. Водитель вырулил, и Niva остановилась посреди полосы в направлении Мурманска, - рассказывает юрист Полина Рулада. - В этот момент мимо ехала новая терракотовая Lada XRAY, которую перегоняли из салона Санкт-Петербурга в Мурманск. Водитель, сидевший за рулем, взял с собой попутчицу с BlaBlaCar, чтобы сэкономить на бензине.

По словам пассажирки кроссовера (их приводит юрист, - Ред.), стоящую на дороге Niva было видно издалека, но водитель Lada весь путь гнал и въехал во внедорожник на полной скорости. В результате аварии женщина получила перелом руки, который заживал два месяца, и серьезно ударилась головой из-за того, что сидения были в пленке.

- Водителя Chevrolet обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений. Ему грозит уголовная ответственность. Мы ищем очевидцев – водителей, которые проезжали мимо и видели стоящую на трассе Niva. Любой, кто объезжал эту машину, или видел, как она выехала на это место, может оказать огромную помощь, - подчеркивает Полина Рулада.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 8-960-020-50-57 и 8-960-020-40-07.

ИСТОЧНИК KP.RU