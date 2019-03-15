Порноактриса Елена Беркова хочет поучаствовать в выборах губернатора Мурманской области
Говорить о политической карьере Елене Берковой не в первой. Мурманчанка, которую многие знают как участницу "Дома-2" и порноактрису, в свое время хотела стать мэром Сочи, а потом замахнулась на пост президента России.
На носу новая предвыборная гонка - в сентябре этого года станет известно имя нового губернатора Мурманской области. И Елена Беркова задумалась, а не возглавить ли ей регион.
- Мы уже давно рассматриваем и обсуждаем это вариант с моей командой, - рассказала Беркова паблику в "ВКонтакте" "Регион 51".
В своем Instagram она спросила северян, какие проблемы их волнуют и что им не нравится в жизни родного края.
- Какие трудности в городе, бытовые, социальные? Как с детсадами, школами, жильем, соцуслугами, больницами, дорогами, дотациями, налогами? Как с транспортом? Делитесь всем, что волнует вас в вашем городе. Пишите в комментариях и хорошее, и плохое. Что беспокоит? О чем голова болит. Хочу подробно вникнуть в жизнь Мурманска, - написала порноактриса.
Напомним, на днях сайт "Мурманская область" включил Елену Беркову в список самых известных людей Заполярья.
ИСТОЧНИК KP.RU