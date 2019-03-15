2019-03-15T14:41:27+03:00
Звезды

Порноактриса Елена Беркова хочет поучаствовать в выборах губернатора Мурманской области

Сейчас она собирает информацию о проблемах региона
Мария ПАШЕНКОВА
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Елена Беркова хотела стать мэром Сочи, президентом, а теперь губернатором Мурманской области.Елена Беркова хотела стать мэром Сочи, президентом, а теперь губернатором Мурманской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Говорить о политической карьере Елене Берковой не в первой. Мурманчанка, которую многие знают как участницу "Дома-2" и порноактрису, в свое время хотела стать мэром Сочи, а потом замахнулась на пост президента России.

На носу новая предвыборная гонка - в сентябре этого года станет известно имя нового губернатора Мурманской области. И Елена Беркова задумалась, а не возглавить ли ей регион.

- Мы уже давно рассматриваем и обсуждаем это вариант с моей командой, - рассказала Беркова паблику в "ВКонтакте" "Регион 51".

В своем Instagram она спросила северян, какие проблемы их волнуют и что им не нравится в жизни родного края.

- Какие трудности в городе, бытовые, социальные? Как с детсадами, школами, жильем, соцуслугами, больницами, дорогами, дотациями, налогами? Как с транспортом? Делитесь всем, что волнует вас в вашем городе. Пишите в комментариях и хорошее, и плохое. Что беспокоит? О чем голова болит. Хочу подробно вникнуть в жизнь Мурманска, - написала порноактриса.

Напомним, на днях сайт "Мурманская область" включил Елену Беркову в список самых известных людей Заполярья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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