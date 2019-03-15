Мурманской области обещают дешевую треску в рамках программы «Доступная рыба»

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-15T14:27:56+03:00

В Мурманске для реализации дешевой трески избрали коммерческую сеть магазинов "Рыбный". Удивительно, что не "Портовый" - открывали его именно для такой задачи... Фото: Виктор КОСТРОВ

Килограмм мороженой рыбки обойдется северянам в 210 рублей - это почти на сотню дешевле средней рыночной стоимости

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Новый экономический проект регионального правительства направлен на... желудки северян. Конечно, изымать из них ничего не будут. Скорее, наоборот - добавят. Жителей Мурманской области обещают накормить свежей тресочкой. Не бесплатно, конечно, но за разумные деньги. А если проект окажется удачным, то в будущем к нам «приплывет» еще и дешевая селедка со скумбрией.

Речь идет о проекте «Доступная рыба». Он уже давно обсуждается в правительстве Заполярья. А теперь наконец-то вышел на финишную прямую. Министр сельского хозяйства Андрей Иванов и губернатор области Марина Ковтун обсудили подробности на встрече 14 марта. Сейчас средние расценки за килограмм мороженой трески составляют 285-300 рублей. Ну а в рамках проекта «Доступная рыба» ее будет продавать за 210 рублей.

- Достигнуты договоренности о поставках от 10 до 20 тонн свежемороженной трески в региональную сеть магазинов «Рыбный» (порядка 30 магазинов шаговой доступности по территории области). Купить рыбу по доступной цене можно будет и в интернете, - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

По предварительным данным, первые поставки «акционной трески» по сниженной стоимости начнутся уже на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU