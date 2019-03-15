Три пожарные машины прибыли к художественному музею в центре Мурманска

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-15T12:41:09+03:00

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Завывание сирены, дрожь земли; громкое и сердитое «кряканье»... 3 красные спецмашины, следовавшие друг за другом, вызвали у горожан чувство тревоги. Пожарные автомобили показались 15 марта около полудня, в самом центре Мурманска, возле здания художественного музея на улице Ленинградской.

15 марта около 12:00 состоялась учебная эвакуация в центре Мурманска.Фото: Виктор КОСТРОВ

Фото: Виктор КОСТРОВ

Прохожие задавались вопросом: а не случился ли пожар у них в квартире? И мысленно перебирали все электроприборы. В действительности, тревога оказалась совершенно беспочвенной.

- Проводится плановая эвакуация в рамках учений, - пояснили «КП» в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Было бы здорово, конечно, если бы пожарные автомобили с лестницами использовали для очистки крыши. Уж очень остро мурманский художественный музей нуждается в этой коммунальной процедуре!

Снега скопилось уже так много, что он продавил недавно отремонтированный бордюр на крыше. При всем при том, расчистка кровли не проводилась более 2-х недель, а поврежденный бордюр до сих пор не сняли с края крыши. Хлипкой ограды у подножья здания вряд-ли достаточно для безопасности прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU