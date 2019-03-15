Мурманская область возглавила Северо-Запад в экологическом рейтинге по итогам зимы

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-15T16:49:58+03:00

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Общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов России». И судя по итогам зимы, Мурманская область уверенно набирает позиции в этом списке. Напомним, в 2017 году наш регион впервые вошел в ТОП-10 самых зеленых. А в следующем улучшил свой показатель, поднявшись на две строчки.

Сейчас Заполярье показало лучший результат, закрепившись на 7 месте.

– По федеральным округам Мурманская область возглавила Северо-Запад, – сообщили экологи.

Лучшими во всероссийском списке по итогам зимы 2018-2019 годов стали Тамбовская область и Алтайский край, а аутсайдерами – Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Еще в ноябре губернатор Заполярья Марина Ковтун отметила, что за десятилетие выбросы, загрязняющие атмосферу Мурманской области, сократились на 22%. С ней тогда согласились и некоторые эксперты, подчеркнув – позицию в рейтинге «Зеленого патруля» удалось улучшить и за счет новой системы по обращению с отходами.

Минприроды в свою очередь в январе опубликовало свой рейтинг, назвав регионы с самым грязным воздухом, где мы оказались в числе лидеров. Правда же, как водится, где-то посередине.

ИСТОЧНИК KP.RU