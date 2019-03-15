2019-03-15T13:30:02+03:00
Происшествия

Таксист попытался проехать в Североморск по поддельному командировочному

В ЗАТО он не попал, а вот на полугодовалый арест - вполне
Елена МОЛОДЦОВА
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Североморск оказался недосягаемым для таксиста.Североморск оказался недосягаемым для таксиста.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Таксисту из Мурманска попытка проехать на территорию закрытого военного гарнизона обойдется дорого, а ведь, казалось бы, к документам никто придираться не будет. На контрольно-пропускном пункте Североморска водитель предъявил сотруднику военизированной охраны командировочное удостоверение, но вместо того, чтобы пожелать счастливого пути и открыть шлагбаум, постовой вызвал сотрудников полиции.

- Мужчина пытался проехать на территорию ЗАТО по поддельному документу. Несмотря на то, что срок действия командировочного заканчивался только в декабре, сотрудника КПП смутило, что подписи в удостоверении сделаны не чернилами, а словно напечатаны на принтере. Таксиста задержали, а подозрительный документ отправили на экспертизу, которая и подтвердила подозрения. Согласно ее результатам, оттиски штампов и печатей, а также две подписи нанесены на бланк копировально-множительным способом, - рассказывает врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

В отношении предприимчивого северянина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление, сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Попытка проехать в Североморск может обернуться для него штрафом в 80 тысяч рублей, а то и вовсе полугодовым арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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