На истории кота со сломанным позвоночником из Колы пытаются нажиться мошенники

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-15T11:18:05+03:00

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Желающих сыграть на чувствах отзывчивых и всегда готовых прийти на помощь северян становится все больше и больше. Мошенники подстерегают нас буквально на каждом углу. То аферисты взламывают странички пользователей соцсетей и сочиняют истории о страшных авариях, то шлют от имени друзей сообщения о том, что те якобы собирают деньги на похороны скоропостижно скончавшихся родственников. А теперь нечистые на руку люди открыли сбор средств в помощь котику со сломанным позвоночником из Колы, который уже в этом не нуждается.

- Друзья, помните историю котика, которому мы помогали? Его успешно прооперировали, и он уже больше месяца живет в Заозерске в любящей семье. Никакие деньги мы не собираем, - подчеркивает Юлия Мельникова, нашедшая больного кота, а потом и устроившая его судьбу. - Некий пользователь под ником "Сергей Сергей" к коту не имеет никакого отношения. Кроме того, в посте, в котором он пишет о идущем сборе, указаны его реквизиты. Пожалуйста, не переводите ему деньги!

К слову, мошенник взял всю информацию из постов самой добросердечной мурманчанки, добавил туда еще немного слезливости и фото того самого котейки. Остается надеяться, что огласка в СМИ его спугнет - злополучный пост мужчина, кстати, уже удалил.

ИСТОЧНИК KP.RU