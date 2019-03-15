2019-03-15T10:40:17+03:00
Происшествия

Первый из зачинщиков массовых беспорядков в колонии в Мурмашах идет под суд

Осужденный, учинивший погром в кабинете начальника отряда, свою вину так и не признал
Варвара РУСЛАНОВА
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Массовые беспорядки в ИК-18 обошлись без кровопролития и применения сил и средств.Массовые беспорядки в ИК-18 обошлись без кровопролития и применения сил и средств.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Казалось, о бунте в исправительной колонии строго режима №18 в Мурмашах уже все забыли – с тех пор минуло уже больше года. Однако у следователей хорошая память, да и долг обязывает призвать к ответственности виновных в массовых беспорядках. Первое уголовное дело, возбужденное по следам тех событий, уже ушло в суд.

- Всего было три зачинщика массовых беспорядков, произошедших в конце 2017 года в ИК-18. Один из них умер в феврале 2018-го после освобождения из учреждения. Расследование уголовное дело в отношении второго продолжается. Третий зачинщик в ближайшее время предстанет перед судом, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – По версии следствия, 25-летний осужденный устроил погром в одном из помещений колонии, уничтожил находящееся там имущество и причинил материальный ущерб. Тем самым он, преследуя личные интересы, поставил под угрозу общественную безопасность и нарушил нормальную деятельность исправительного учреждения. Правда, обвиняемый свою вину так и не признал и отказался от дачи показаний.

Максимальное наказание, которое грозит по части 2 статьи 212 УК РФ «Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества» одному из зачинщиков, может грозить до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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