2019-03-15T14:03:50+03:00
Общество

В Мурманской области 200 миллионов рублей заложено на лесные пожары

Планируется, что в этом году к вопросу подойдут более тщательно
Иван ПЕТРОВ
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Учитывая опыт прошлого года, когда выгорали обширные территории, в 2019-м стоит подготовиться к природному бедствию заранее.Учитывая опыт прошлого года, когда выгорали обширные территории, в 2019-м стоит подготовиться к природному бедствию заранее.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Говорят, что сани нужно готовить летом. Мудрая поговорка вполне подходит в случае со стихийными бедствиями. Жители Заполярья хорошо помнят замечательный «запах шашлычка», который проникал во все без исключения населенные пункты летом 2018 года. Лесные пожары тогда приняли беспрецедентный размах в связи с рекордной июльской жарой. Синоптики предполагают, что лето текущего года станет не менее жарким.

Не случайно в этом году увеличилась финансовая подпитка, предназначенная для урегулирования стихийных бедствий. Уже долгое время данный экстремальный фонд составлял 100 миллионов рублей, а теперь вот увеличился до 150. А если к этому добавить еще и местные запасы, которые есть у городов и поселков, то сумма составит 200 миллионов.

- Этих средств вполне достаточно, чтобы превентивно поработать над рисками, которые характерны для населенного пункта. Кроме того, поработать в случае наступления всех негативных последствий. В 2018 году было очень много недочетов по лесопожарной обстановке, как в плане подготовительной работы, так и тактических действий, - заметил руководитель ГУ МЧС России по Мурманской области.

Отмечается, в то же время, что предупреждение лесных пожаров - дело министерства природы. И только если стихийное возгорание бушует в опасной близости от населенных пунктов, лишь тогда вступают «в игру» спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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