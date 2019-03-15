2019-03-15T10:19:53+03:00
Происшествия

В Мурманске будут судить жестокого убийцу семейной пары

Мужчина изрезал супругов, которые пригласили его в гости, и оставил трупы разлагаться
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчина зарезал семейную пару и просто ушел домой.Мужчина зарезал семейную пару и просто ушел домой.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жилец общежития в Ленинском округе Мурманска зашел к соседям стрельнуть сигаретку. Дверь в комнату оказалась открыта, а внутри мужчина увидел два трупа. И судя по гнилостным изменениям, лежали тела уже давно.

На место ошарашенный мурманчанин вызвал полицию. Позже следователи восстановили весь сценарий драмы, которая разыгралась в сентябре 2017 года привела к гибели супругов. 50-летний муж и 43-летняя жена пригласили в гости еще одного 47-летнего жильца общежития. Троица часто собиралась вместе, чтобы скоротать время за горячительными напитками.

- По версии следствия, злоумышленник в период с 4 по 11 августа 2017 года распивал спиртные напитки совместно с потерпевшими по месту жительства последних. Между знакомыми возник бытовой конфликт. Мужчина вооружился ножом и нанес потерпевшему не менее семнадцати ударов в спину и не менее одного удара в область левого плеча, после чего как минимум дважды ударил женщину в грудь. От полученных телесных повреждений смерть обоих супругов наступила на месте совершения преступления, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Тела нашли только в начале сентября. Подозреваемого быстро задержали, и сначала он признался в убийстве. Но потом дал задний ход. Но при этом следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение для направления уголовного дела в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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