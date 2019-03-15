2019-03-15T09:57:25+03:00
Происшествия

Под Териберкой спасли десятерых заблудившихся кайтеров

Их проводник, уехавший на дозаправку, ждал их у припаркованных автомобилей
Елена МОЛОДЦОВА
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Зимний кайтинг на просторах заснеженной тундры удался на славу. Вот только обратную дорогу к машинам пришлось искать с помощью спасателей.Зимний кайтинг на просторах заснеженной тундры удался на славу. Вот только обратную дорогу к машинам пришлось искать с помощью спасателей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Привлекающие туристов белоснежные красоты побережья Баренцева моря могут оказаться настолько зачаровывающими, что выбраться из их плена будет не так просто. В такую западню и попали десять спортсменов-любителей, приехавших в окрестности Териберки заняться зимним виндсерфингом.

- 14 марта в 17:30 на пульт дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение от группы кайтеров, заблудившихся в районе Териберки. По словам спортсменов, их сопровождал проводник на снегоходе, который оставил их, уехав на дозаправку. Путешественники попытались самостоятельно выйти к автомобилям, припаркованным на дороге, но испугались, что не успеют выбраться до наступления сумерек и запросили помощь, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Уже через 23 минуты к заплутавшим в тундре спортсменам выехали специалисты Кольского аварийно-спасательного отряда на трех снегоходах. Спортсменов удалось найти только спустя три часа – 21:36 спасатели вывели кайтеров к их автомобилям. Там их уже поджидал проводник на снегоходе. По словам мужчины, он вернулся за своими товарищами, но не нашел их на месте и решил ждать путешественников у машин. К счастью, туристы отделались только испугом и никаких травм не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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