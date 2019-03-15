2019-03-15T12:37:02+03:00
Звезды

Александр Васильев прокомментировал свое скандальное интервью в Мурманске и критику в адрес Аллы Пугачевой

Историк моды прошелся по ногам и нарядам Примадонны [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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Александр Васильев прокомментировал свое скандальное интервью в Мурманске.Александр Васильев прокомментировал свое скандальное интервью в Мурманске.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Известный историк моды Александр Васильев часто критикует, как одеваются отечественные знаменитости. Например, доставалось от него и нашей землячке Елене Ваенге. Резкие слова допустил гуру моды также в адрес Аллы Пугачевой. Он считает ее "законодательницей дурного вкуса в России", "у нее всегда была ужасная прическа, которую многие копировали, и безобразные балахоны", "эта идея, всегда носить мини-платья со слонопотамными ногами, конечно, не помогала".

С момента, когда прозвучала эта критика, прошло немало времени. И сейчас Александр Васильев объяснил, что имел в виду, на передаче "А поговорить?" с Ириной Шихман.

- Это интервью было снято в Мурманске нелегальным образом. Они [журналисты] пришли на выставку старинных вееров, которую я сделал. И журналистка системы "пигалица" сказала: "А про Аллу Пугачеву?". Я сказал, что не буду отвечать. Я это сказал, не отрицаю. Дурной вкус - спутник жизни многих нарядов. Но дурной вкус 80-90-х годов - это уже музейная редкость. Винтаж является винтажем. А сегодня в моде дурной вкус, - прояснил Александр Васильев. - Все, что носила Алла Борисовна почти 15 лет назад и тогда это казалось диким уродством, сегодня очень модно.

При этом он отметил, что к 70-летию Примадонны готовит большую выставку ее сценических костюмов. И сделает все, чтобы на нее выстроились огромные очереди.

Отрывок из интервью Александра Васильева Ирине Шихман.Видео: канал А поговорить? (youtube.com/channel/UCp2J7GRxQ36QLqW4ReLLt5g/about)

ИСТОЧНИК KP.RU

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