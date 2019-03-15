2019-03-15T12:59:18+03:00
Дом. Семья

Оленихе с полуострова Рыбачий ампутировали сломанную ногу

Важенке колют антибиотики и надеются, что ее организм справится
Елена МОЛОДКИНА
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За жизнь оленихи борются ветеринары, но важенка отказывается от воды и еды.За жизнь оленихи борются ветеринары, но важенка отказывается от воды и еды.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Итак, спустя пять дней после того, как на побережье Баренцева моря туристы нашли самку северного оленя с перебитой ногой, люди продолжают бороться за жизнь животного. Напомним, важенку обнаружила возвращающаяся на базу группа и кинула клич в соцсетях о попавшем в беду парнокопытном. Позже выяснилось, что олень принадлежит ООО «Север». Владельцы на снегоходе доставили раненное животное в Мурманск к ветеринару.

По словам специалистов, в большинстве случаев лоси погибают после такой серьезной травмы ноги. Фото: Артур Шинкарук.

По словам специалистов, в большинстве случаев лоси погибают после такой серьезной травмы ноги. Фото: Артур Шинкарук.

- Мы созванивались с Леонидом Мироненко пару дней назад. По его словам, важенке ампутировали сломанную ногу и сейчас колют антибиотики. Но уверенности в том, что она выживет, нет - олень не ест и не пьет, - рассказал «КП» туристический гид Артур Шинкарук, который как раз и сопровождал группу в тот день.

Правда, собеседник «Комсомолки» подчеркивает, что не услышал в словах директора ООО «Север» чего-то утвердительного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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