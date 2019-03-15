Оленихе с полуострова Рыбачий ампутировали сломанную ногу

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-15T12:59:18+03:00

За жизнь оленихи борются ветеринары, но важенка отказывается от воды и еды. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

Итак, спустя пять дней после того, как на побережье Баренцева моря туристы нашли самку северного оленя с перебитой ногой, люди продолжают бороться за жизнь животного. Напомним, важенку обнаружила возвращающаяся на базу группа и кинула клич в соцсетях о попавшем в беду парнокопытном. Позже выяснилось, что олень принадлежит ООО «Север». Владельцы на снегоходе доставили раненное животное в Мурманск к ветеринару.

По словам специалистов, в большинстве случаев лоси погибают после такой серьезной травмы ноги. Фото: Артур Шинкарук.

- Мы созванивались с Леонидом Мироненко пару дней назад. По его словам, важенке ампутировали сломанную ногу и сейчас колют антибиотики. Но уверенности в том, что она выживет, нет - олень не ест и не пьет, - рассказал «КП» туристический гид Артур Шинкарук, который как раз и сопровождал группу в тот день.

Правда, собеседник «Комсомолки» подчеркивает, что не услышал в словах директора ООО «Север» чего-то утвердительного.

ИСТОЧНИК KP.RU