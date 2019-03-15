В подрядной организации Фонда капремонта Мурманской области прошли обыски

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-15T09:30:34+03:00

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На днях появилась информация, что в организациях-подрядчиков Фонда капремонта Мурманской области прошли обыски. Причины такого внимания со стороны правоохранительных органов первоначально были неизвестны. И только сейчас появился официальный комментарий.

- В связи с ненадлежащим исполнением коммерческой организацией условий договора по капитальному ремонту одного из многоквартирных домов, расположенных на территории Кандалакши, следователем следственного управления УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), - пояснили в УМВД по Мурманской области.

Также в ведомстве сообщили, что 13 марта обыски в нескольких строительных компаниях провели сотрудники Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции. Были изъяты документы, которые могут повлиять на ход уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU