В Мурманске объемы по перевалке рыбы «обрушились» почти на 70%

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-14T18:25:00+03:00

Сотрудники мурманского морского рыбного порта возлагают надежды на март. Не исключено, что первый весенний месяц станет удачным в плане перевалки грузов и доставки улова на берег. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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Эх, если бы доставить на берег все промысловые богатства, которыми полнится Баренцево море! Тогда удалось бы прокормить всю Мурманскую область. Причем, лет эдак на 10 лет вперед. Картина, конечно, утопическая. Пока что о таком остается лишь мечтать. А тем временем, действительность повергает нас в легкую печаль. В мурманском морском рыбном порту неуклонно падают объемы по обработке рыбы.

- Перевалка рыбы в ММРП упала в феврале на 66 процентов. Похоже, минувший февраль решил отнять у января звание самого плохого по объемам доставки уловов в Мурманск, - отмечают в пресс-службе мурманского морского рыбного порта.

О том, как первый месяц 2019 года огорчил промысловиков, мы Вам уже рассказывали. В действительности, нехватка свежей рыбы в Мурманске становится серьезной проблемой. И речь идет не только о наших с Вами гастрономических предпочтениях. Ведь, даже если бы морской деликатес попадет на прилавки, не факт, что нас устроит цена и мы согласимся на покупку.

Куда хуже, что дефицит свежего улова «выливается» в безработицу для всех специалистов, имеющих прямое отношение к отрасли. Причины, по которым сокращается поставка рыбы, остаются традиционными: повальная разгрузка в Норвегии, неблагоприятная погода, проблемы с новой GPS-системой «Гонец».

Впрочем, заканчивать заметку на минорной ноте не стоит. Начало марта, в противовес февралю, выдалось удачным для ММРП. Первый весенний месяц принес порту настоящее изобилие креветок и прочих даров Баренцева моря. В частности, благодаря траулеру «Выборгский».

ИСТОЧНИК KP.RU