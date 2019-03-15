Власти Терского района: «В сгоревшей школе в Кузомени не было GSM-модуля»

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-15T09:02:29+03:00

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Спустя месяц после ЧП в Кузомени, пожар в школе становится больше похож на одеяло, которое каждый тянет на себя. Напомним, 12 февраля пламя уничтожило деревянное здание образовательного учреждения дотла. К учебному году в селе обещают построить новое здание, а меж тем МЧС и власти пытаются разобраться в причинах произошедшего ЧП. В спасательном ведомстве уверены, что школу сгубил нулевой баланс на GSM-модуле пожарной сигнализации.

- В школе не было автоматической системы пожаротушения, в которых мог стоять GSM-модуль. Ее просто некуда вывести, поскольку ближайшая пожарная часть расположена в Умбе в 150 километров от Кузомени. В сельской школе стояли два автономных прибора звуковой сигнализации, которые в случае задымления начинают пищать, чтобы люди могли покинуть помещение, - говорит врио главы администрации Терского района Александр Сверчков. – В школе была тревожная кнопка для вызова вневедомственной охраны, представляющая собой как раз мобильный телефон.

По мнению Александра Геннадьевича, ведь в деревнях деревянные здания не тушат, а только защищают от огня соседние. Тем более, пожар произошел под утро.

- Новая школа будет представлять собой небольшой домик в 80 квадратных метров – этого вполне достаточно для четырех учеников и педагога. Возможно, его оборудуют автономной системой пожаротушения огнетушителями-шарами, но для этого надо, чтобы в здании в момент возгорания кто-нибудь находился. Будем советоваться с пожарным надзором,- отметил Александр Сверчков.

ИСТОЧНИК KP.RU