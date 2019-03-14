Школьник из Мончегорска станет лицом российского футбола на Евро-2020

СЕГОДНЯ 19:25 2019-03-14T19:25:34+03:00

Ивана Гребелкина увидит весь мир: ролик с его участием будут крутить во время Чемпионата Европы-2020.

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В феврале съемочная группа из Великобритании приезжала в Мончегорск, чтобы сделать ролик о футболе на снегу в рамках проекта #EqualGame, приуроченного к чемпионату Европы 2020 года.

Съемочную группу так впечатлило увиденное, что они включили видео в число тех, что будут показывать во время матчей. А это значит, что весь мир увидит мончегорского школьника Ивана Гребелкина, который стал героем ролика, а теперь еще и лицом российского футбола на чемпионате.

- Ваня - левый полузащитник команды спортивной школы олимпийского резерва в Мончегорске, - пишет сайт "Евро-футбол". - Футбольный стаж - 7 лет, этим видом спорта занимается с первого класса. Любимый футболист - Роналдо. Иван мечтает в будущем стать игроком одного из известных клубов, а пока оттачивает мастерство, причем зимой не только в зале, но и на заснеженном футбольном поле. Или прямо во дворе, где вратарем для него всегда готова побыть сестра.

Кандидатуру мальчика для съемок предложила спортшкола и не прогадала, ведь ее одобрили в UEFA.

ИСТОЧНИК KP.RU