В Североморске мужчина украл гирлянду с окна детского центра, а потом возмутился публичным порицанием
Жители Североморска устроили публичную порку своему земляку, чье злое дело попало на камеру видеонаблюдения.
Случилась эта история еще в феврале, но запись посмотрели только сейчас. Однажды с окна детского центра, что находится в доме на улице Душенова, пропала новогодняя гирлянда.
Оказалось, что снял ее мужчина. Сначала он со спутницей подошел к окну. Потом дама махнула на украшение рукой, вот, мол, смотри. Мужчина посмотрел по сторонам и легко стянул гирлянду с окна. После оба отошли в подворотню и спрятались трофей в пакет.
Как только видео с их действиями появилось в группе "Североморск онлайн", злоумышленник объявился.
- Гирлянда дала искру - я сорвал. А меня теперь грязью поливают. Кому можно пожаловаться на это, - стал возмущаться мужчина.
Однако в его версию не особо поверили. А потом и сам он признал свою вину.
- Участники видео извинились: для нас этого достаточно, чтобы закрыть тему. Извинения приняты, заявление писать не будем. Думаю, следующего раза не будет после такого, - написала в комментариях к видео Анна Шпичка, которая поделилась этой записью.
В Североморске мужчина украл гирлянду с окна детского центра.
ИСТОЧНИК KP.RU