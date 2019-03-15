В Североморске мужчина украл гирлянду с окна детского центра, а потом возмутился публичным порицанием

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-15T08:26:27+03:00

Свой поступок он объяснил тем, что хотел спасти окно от искрящегося украшения [видео]

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Жители Североморска устроили публичную порку своему земляку, чье злое дело попало на камеру видеонаблюдения.

Случилась эта история еще в феврале, но запись посмотрели только сейчас. Однажды с окна детского центра, что находится в доме на улице Душенова, пропала новогодняя гирлянда.

Оказалось, что снял ее мужчина. Сначала он со спутницей подошел к окну. Потом дама махнула на украшение рукой, вот, мол, смотри. Мужчина посмотрел по сторонам и легко стянул гирлянду с окна. После оба отошли в подворотню и спрятались трофей в пакет.

Как только видео с их действиями появилось в группе "Североморск онлайн", злоумышленник объявился.

- Гирлянда дала искру - я сорвал. А меня теперь грязью поливают. Кому можно пожаловаться на это, - стал возмущаться мужчина.

Однако в его версию не особо поверили. А потом и сам он признал свою вину.

- Участники видео извинились: для нас этого достаточно, чтобы закрыть тему. Извинения приняты, заявление писать не будем. Думаю, следующего раза не будет после такого, - написала в комментариях к видео Анна Шпичка, которая поделилась этой записью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/697192" frameborder="0"></iframe> В Североморске мужчина украл гирлянду с окна детского центра.

ИСТОЧНИК KP.RU