В Мурманске полицейские спасли из пожара беременную женщину, ребенка, хорька и собаку

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-14T14:47:35+03:00

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«Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна», - эти строчки знаменитой песни как раз про старшего лейтенанта полиции Алексея Артюшенко и лейтенанта полиции Александра Казанина. Днем 7 марта экипаж ППС патрулировал Первомайский район Мурманска, когда по рации предали о пожаре в доме №30 по улице Героев Рыбачьего. Как выяснилось позже, бабушка забыла снять с плиты кастрюлю с супом. В итоге подъезд заволокло едким дымом.

- Наши сотрудники первыми прибыли на место и стали эвакуировать жильцов подъезда. На первом этаже дверь им открыла девочка. Подросток сказала, что она не покинет квартиру, поскольку не может бросить своих питомцев. Полицейские придержали собаку, пока она искала хорька и одевалась. После того, как они вывели на улицу всех троих, экипаж ППС вновь бросился в подъезд. Прикрыв лица шапками, сотрудники смогли подняться на второй этаж и эвакуировать беременную женщину, - рассказывает врио начальника УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

К этому моменту пожарные смогли протиснуться между припаркованными во дворе автомобилями и приступили к спасению жильцов задымленного подъезда, а затем и к тушению пожара. В результате выгорела 6-метровая кухня и 10-метровый коридор, а остальная часть квартиры была сильно закопчена. Что касается бравых полицейских, то они не считают, что совершили что-то героическое – просто выполняли свою ежедневную работу. Тем не менее, руководство УМВД Мурманска рассматривает вопрос о вынесении им благодарности.

ИСТОЧНИК KP.RU