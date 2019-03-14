Мошенники рассылают сообщения о смерти родителей мурманчан

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-14T17:11:46+03:00

В полицию Мурманской области пострадавшие от мошенников, которые "хоронят" живых людей, не обращались. Фото: Олег ЗОЛОТО

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У мошенников нет ничего святого. Достаточно вспомнить, как они взламывали аккаунты жителей Мурманской области во "ВКонтакте" и сочиняли новости, что хозяин страницы попал в жуткую аварию и для него срочно нужна кровь.

Теперь же по похожей схеме злоумышленники рассылают сообщения о гибели родных.

- Сегодня написала мне во "Вконтакте" знакомая: "Моя мама умерла, остановилось сердце. Прощание состоится 15 марта". Всем, кто у нее в друзьях, пришли аналогичные сообщения! В них была просьба о материальной помощи! Естественно, что в таком горе все помогают друг другу. Позвонив подруге, я узнала, что, Слава Богу, все хорошо с ее мамой! Будьте бдительны, - рассказала в социальной сети о новом мошенничестве Линочка Иванова.

В УМВД по Мурманской области жалоб от тех, кто попался на такую уловку, пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU