2019-03-14T19:52:19+03:00
Дом. Семья

В Мурманске дети под машинами нашли ручную ворону

Теперь птице с подрезанными крыльями ищут новый дом
Елена МОЛОДЦОВА
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Ворона явно домашняя: не клюется и дается в руки. Фото: Анастасия БариноваВорона явно домашняя: не клюется и дается в руки. Фото: Анастасия Баринова
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К тому, что нерадивые хозяева спокойно выкидывают на улицу кошек, собак, а с некоторых пор даже кроликов, люди уже привыкли. Но теперь на дверь указывают и более экзотичным питомцам.

- Ворону нашли дети во дворе на улице Орликовой в Мурманске. Там она несколько дней пряталась под машинами. Они ее вытащили и принесли к нам в зооотдел, - рассказывает мурманчанка Анастасия Баринова.

Птица оказалась ручной, поэтому операция по ее спасению была абсолютно безопасной для ребят. Анастасия с мамой посадили пернатую в клетку и накормили.

- Ворона определенно где-то жила. Птица не дикая, не клюется, в руки дается. Кроме того, у нее подрезаны крылья, - уточняет собеседница «КП».

Сейчас пернатая ищет старых или новых хозяев. Правда, приютившие ее на время женщины сомневаются, что прежние владельцы откликнуться. К слову, одна мурманчанка уже изъявила желание забрать птицу - у нее когда-то жила ворона. Но пока черная красавица сидит в клетке в зооотделе торгового центра «Старт» и все еще числится бездомной. Если у вас есть желание взять экзотичного питомца, звоните по телефону 8-921-044-89-71 или обращайтесь прямо в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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