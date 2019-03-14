2019-03-14T13:17:47+03:00
Добрые дела

Подросток из Апатитов пришел на помощь 20-летнему истощенному псу

К сожалению, собака умерла, но в тепле и окруженная заботой
Елена МОЛОДЦОВА
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Дик 14 лет охранял двор дома №38 по улице Жемчужной, а умирать ему пришлось бы в одиночестве на морозе. Фото: vk.com/club8662275Дик 14 лет охранял двор дома №38 по улице Жемчужной, а умирать ему пришлось бы в одиночестве на морозе. Фото: vk.com/club8662275
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В истории, которая произошла накануне в Апатитах, конечно, много загадок. Ясно одно: у 10-летнего Матвея - большое и доброе сердце, благодаря которому старый пес Дик умер не в одиночестве на морозе.

- Вчера вечером нам позвонил Матвей и попросил посмотреть собаку, лежащую под трубами в старых Апатитах. Мы были на месте уже через 10 минут. В сопровождении Матвея мы шли вдоль теплотрассы метров 500, а потом до нас донесся еле слышный не то вой, не то лай, - рассказывает апатитчанка Ирина Савина. - Под трубами на снегу лежал живой труп, уже вмерзший в землю. 20-летний пес был совершенно истощен, на спине зияли гнилые раны, а высохшие глаза глубоко впали в глазницы. Собака еле дышала. Судя по отсутствию скелетных мышц, сам дойти так далеко пес, которого мы назвали Дружком, не мог.

Как выяснилось, скорее всего, Дружка в прошлой жизни звали Диком. 14 лет он жил во дворе дома №38 на улице Жемчужная, охраняя его. Волонтеры забрали старичка к себе, отогрели, вкололи сердечные и противошоковые препараты и стали отпаивать раствором Рингера с глюкозой, а утром собирались отвезти в ветклинику, но Дружок умер.

- Хочу сказать спасибо маме Матвея. У вас растет потрясающий сын! По словам подростка, друзья посоветовали забить ему на собачью беду, а он решил все-таки позвать на помощь и через десятые руки нашел наш телефон. Матвей помогал нам и очень переживал за собаку. В общем, Человек растет у вас, мама Матвея! Спасибо за него, - добавляет Ирина Савина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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