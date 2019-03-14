Второй сезон снятого в Мурманской области сериала "Адаптация" выйдет 18 марта

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-14T16:33:41+03:00

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Сегодня, 14 марта, на платной платформе TНT-PREMIER начнут показывать сериал "Мертвое озеро",снятый в Кировске и Хибинах. Чтобы увидеть серии, надо будет оформить подписку. А без лишний вложений с 18 марта на ТНТ можно будет увидеть второй сезон сериала "Адаптация". Напомним, работа над ним велась тоже в Заполярье. Причем сразу в нескольких городах и селах от Мурманска до Ловозера, и десятки северян попали в массовку.

Первый сезон телеканал показал зимой 2017 года. Потом стало известно о съемках продолжения, но почти два года о нем не было новостей. И вот теперь можно будет увидеть новые приключения американского шпиона в российской глубинке. В первом сезоне закрутилась его любовь с россиянкой, вот только свою миссию - узнать секрет "Газпрома" по секретному топливу - он провалил. Правда, теперь ему придется разгребать не только проблемы на работе, но и на личном фронте. Показывать "Адаптацию-2" будут в 22.00.

Трейлер нового сезона Адаптации.Первая смена съемочного процесса продолжения сериала стартовала в Мурманской области 2 октября 2017 года. Видео: Телеканал ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU