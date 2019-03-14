2019-03-14T13:48:07+03:00
Недвижимость

В Мурманске закрылся областной краеведческий музей

Ремонт здания продлится 2 года, а чтобы посмотреть на экспонаты северянам придется проделать путь до Больничного городка
Иван ПЕТРОВ
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Ранее краеведческий музей закрывался на капитальный ремонт с 1983 по 1986-й. В этот период велась большая работа по комплектованию фондов, организовывались передвижные выставки. Фото: mokm51.ru.Ранее краеведческий музей закрывался на капитальный ремонт с 1983 по 1986-й. В этот период велась большая работа по комплектованию фондов, организовывались передвижные выставки. Фото: mokm51.ru.
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Принято впадать в спячку зимой, не так ли? Но исключения тоже бывают. Некоторым больше по нраву весенняя гибернация, в том числе Мурманскому областному краеведческому музею.

Культурное учреждение уходит в долгую спячку начиная с сегодняшнего дня. А если говорить более конкретно, музей закрывается на масштабный ремонт. И посетителей он больше принимать не будет. По крайней мере, в ближайшие 2 года. Именно столько времени понадобится для проведения грандиозных работ на объекте.

- С 14 марта 2019 года здание Мурманского областного краеведческого музея закрыто на реконструкцию. С 18 мая 2019 года музей начинает работу по адресу: улица Павлова, 1а. Остановки: «Областная больница», «Проспект Кирова» (автобусы №3т, троллейбус №3), Кольский проспект (автобус №18, троллейбусы № 4,6 и 10), - сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

Если захотите насладиться экспонатами краеведческого музея в ближайшие 2 месяца, то спешим вас разочаровать. Сделать это, увы, не получится. Все это время здание на Павлова, 1а также будет закрыто. Указанное время потребуется на то, чтобы перевезти их на новое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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