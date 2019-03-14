2019-03-14T15:55:09+03:00
Происшествия

В Заозерске пьяный водитель восемь раз ударил инспектора ДПС и отделался штрафом в 30 тысяч рублей

26-летний северянин еще до суда раскаялся в своей агрессии
Елена МОЛОДЦОВА
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Взмах жезла обернулся для инспектора ДПС дракой с пьяным водителем.Взмах жезла обернулся для инспектора ДПС дракой с пьяным водителем.Фото: Алексей ФОКИН
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Алкоголь в голову, кулаки в дело. Так решил 26-летний житель Заозерска и вступил в рукопашную с инспектором ДПС.

- В ночь на 28 сентября на улице Мира в ЗАТО Заозерск сотрудник дорожной полиции остановил автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый 26-летний мужчина. На законные требования инспектора ДПС тот отреагировал агрессией: повалил его на землю и нанес ему восемь ударов по голове, шее и рукам. Уже в ходе следствия, северянин объяснил свое поведение избытком алкоголя в организме, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Тем не менее, своей импульсивностью автомобилист заработал себе судимость по части 1 статье 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Еще на стадии следствия, а потом и в суде мужчина признал свою вину и раскаялся в столь неподобающем поведение. Суд учел все обстоятельства и оштрафовал драчуна на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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