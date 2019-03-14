Блогер из Мурманска прогулялась по замерзшему Байкалу в купальнике

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-14T13:08:26+03:00

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История со строительством китайского завода на Байкале набирает обороты. Напомним, против него выступают даже звезды: с одиночным пикетом вышел Сергей Зверев. В стороне не осталась и инстаграм-блогер Кристина Крайт. Сейчас она живет в Москве, но детство девушки прошло в Мурманске.

На Байкал она поехали вместе с друзьями, и говорит, что это был лучший подарок на 8 марта. Но поездка стала не просто приятным путешествием, а акцией в защиту самого глубокого озера в мире. По чистейшему голубому льду Байкала Кристина ходила почти без теплой одежды, то в купальнике, то в платье.

Блогер пояснила, что не боится холода, потому что жила в Мурманске. Фото: www.instagram.com/kristabelkrayt

- Я родилась в Мурманске. Конечно, никто в сугроб меня не выбрасывал для особой закалки, но в садик водили каждый день, при температуре почти -40 градусов. Там это тепло, можно даже без шапки ходить. Шутка, шапку я носила. Мы катались на санках, грызли сосульки и были счастливы, - ответила девушка на вопрос, не холодно ли ей.

А потом призвала своих подписчиков не остаться в стороне от акции протеста.

- Сейчас существование Байкала под угрозой, - пишет Кристина Крайт в своем профиле. - За арендную плату его недра и богатства предоставлены сторонним компаниям. Будут ли они заботиться о сохранении его уникальной экосистемы? Нужно ли им заботиться о великом Байкале? Не знаю. Но в наших руках проявить свою заботу и подписать петицию о сохранении Байкала!

ИСТОЧНИК KP.RU