2019-03-14T10:59:38+03:00
Происшествия

9-летнего мурманчанина искали целые сутки, а он прятался у одноклассницы

Павел Телегин вернулся домой живой и здоровый
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Павел Телегин прятался от родителей у одноклассницы. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас"Павел Телегин прятался от родителей у одноклассницы. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас"
Изменить размер текста:

Не успела столица Заполярья прийти в себя после того, как 10-летнего Артема Рыжихин искали целую ночь всем городом, как поисковый отряд «МурманСпас» вновь поднял добровольцев по тревоге. На этот раз из дома №97/3 по проспекту Кольскому в Мурманске ушел и не вернулся 9-летний Павел Телегин.

- Это случилось около 8:30 13 марта, и с тех пор его никто не видел. Приметы: рост 135 сантиметров, худощавого телосложения с карими глазами русыми волосами. Был одет в сине-зеленую куртку и темно-синие брюки. С собой у Павла был синий рюкзак с желтыми миньонами, - сообщил об инциденте поисковый отряд «МурманСпас».

Желающие помочь ребенку отзывчивые и неравнодушные жители Заполярья посреди ночи срывались и ехали на поиски даже из Североморска. Однако ночь отступила, а о судьбе ребенка так ничего и не было известно. Но наступившее утро все-таки порадовало хорошими новостями.

- Ребенок найден, он жив и здоров. Как оказалось, мальчик все это время прятался от родителей у одноклассницы в комнате, - рассказала инспектор направления по связям со СМИ УМВД по Мурманску Надежда Птицына.

Павел как и Артем поругался с мамой и поэтому провел ночь в шкафу у школьной подруги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске нашли подпольный цех с конвеером по переработке камчатского краба
Стало известно продолжение истории с мужчиной, которого задержали на глазах у ребенка
Жительница Териберки начинила карандаши наркотиками и отправила посылкой в колонию
Губернатор Ненецкого АО предложил забрать у Мурманской области часть перевалки нефти
Самая больная из шпицев, освобожденных из концлагеря в Мурманске, нашла любящую семью
В Мурманске снова ищут пропавшую 13-летнюю Милену Феофилактову
Мурманский художественный музей пояснил, почему их поврежденная крыша не опасна для прохожих
Марина Ковтун поздравила «Мурман» с успешным выступлением в Суперлиге
Проверка слуха: Мурманчанка больше не участвует в выборах мэра Аланьи
Официально одобрены крабовые аукционы, против которых выступали мурманские рыбаки
Зоозащитница из Апатитов написала в полицию 17 заявлений на местного живодера
Девочка из многодетной семьи угасает на глазах у мурманских врачей
Мурманчанам надо 27 месяцев, чтобы полностью закрыть ипотеку
Мост через Тулому в Коле снесут в сентябре
Скрывающийся житель Оленегорска выдал себя, гуляя в одних тапочках на морозе
Апатитчанка зарезала обидчика подруги и легла спать
В Мурманске Toyota в полете приземлилась на Nissan: одного из водителей зажало между машинами
Мурманский роддом: опасный колодец у городской больницы «обезвредили»