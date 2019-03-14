9-летнего мурманчанина искали целые сутки, а он прятался у одноклассницы

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-14T10:59:38+03:00

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Не успела столица Заполярья прийти в себя после того, как 10-летнего Артема Рыжихин искали целую ночь всем городом, как поисковый отряд «МурманСпас» вновь поднял добровольцев по тревоге. На этот раз из дома №97/3 по проспекту Кольскому в Мурманске ушел и не вернулся 9-летний Павел Телегин.

- Это случилось около 8:30 13 марта, и с тех пор его никто не видел. Приметы: рост 135 сантиметров, худощавого телосложения с карими глазами русыми волосами. Был одет в сине-зеленую куртку и темно-синие брюки. С собой у Павла был синий рюкзак с желтыми миньонами, - сообщил об инциденте поисковый отряд «МурманСпас».

Желающие помочь ребенку отзывчивые и неравнодушные жители Заполярья посреди ночи срывались и ехали на поиски даже из Североморска. Однако ночь отступила, а о судьбе ребенка так ничего и не было известно. Но наступившее утро все-таки порадовало хорошими новостями.

- Ребенок найден, он жив и здоров. Как оказалось, мальчик все это время прятался от родителей у одноклассницы в комнате, - рассказала инспектор направления по связям со СМИ УМВД по Мурманску Надежда Птицына.

Павел как и Артем поругался с мамой и поэтому провел ночь в шкафу у школьной подруги.

ИСТОЧНИК KP.RU