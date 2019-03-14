В полиции Мурманска прокомментировали похищение девушки ранним утром

СЕГОДНЯ 12:53 2019-03-14T13:02:50+03:00

Нашлись даже мурманчане, которые рассказали, что слышали крики девушки [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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90 годы прошли, а в Мурманской области продолжают похищать людей. Причем не редко крупных бизнесменов.

Впрочем, любовь тоже может довести до преступления. Поэтому именно разборки между возлюбленные назвали одной из главных версий похищения молодой девушки. Напомним, сообщение об этом появилось 17 февраля в группе "Мурманск. ДТП. ЧП".

- Срочно! Всем очевидцам похищения молодой девушки неизвестными лицами на автомобиле (марка, цвет и номер машины неизвестны) на улице капитана Тарана, 14 в районе 4 или 5 утра просьба откликнутся, - сообщил анонимный автор.

Нашлись даже мурманчане, которые рассказали, как слышали крики девушки. Согласитесь, случай громкий для нашего города. Да только его... не было. Как рассказали "КП" в УМВД по Мурманской области, история с похищением девушки оказалась фейком. Кто и для каких целей разместил пост во "ВКонтакте" пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU