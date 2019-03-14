2019-03-14T11:46:54+03:00
Общество

В Мурманске нашли подпольный цех с конвеером по переработке камчатского краба

Нелегальный завод, который обнаружили оперативники, содержал более 700 килограммов деликатесного мяса
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманске нашли потайной цех, где производили вкусное крабовое лакомство в промышленных масштабах. Фото: пресс-служба МВД РоссииВ Мурманске нашли потайной цех, где производили вкусное крабовое лакомство в промышленных масштабах. Фото: пресс-служба МВД России
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- Какой же он страшный! На него смотреть противно.

- На зато он такой вку-у-усный!

Так обычно спорят арахнофобы и любители камчатского краба. Правы и те, и другие. Действительно, «морской паук» выглядит неприятно, но его деликатесное мясышко ценится очень высоко и стоит дорого. А браконьеры этим пользуются.

Недавно в Мурманске обнаружили крупный цех по переработке камчатского краба, который действовал на нелегальной основе. Внутри - более 700 килограммов мяса. Случай оказался настолько вопиющим, что даже привлек внимание центрального аппарата МВД.

- В одном из районов города было обнаружено помещение, в котором был организован конвеер по переработке камчатского краба. Злоумышленники организовали полный цикл производства: от мойки и приготовления до упаковки в специально предназначенную тару, для последующей продажи. В помещении цеха было обнаружено около 350 килограммов конечностей краба в сыром виде, а также 390 килограммов в переработанном, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В тот момент, когда полицейские обнаружили цех, персонала внутри не оказалось. Отчасти это осложняет поиски владельцев помещения. Но полицейские твердо уверены: хозяева нелегального бизнеса будут найдены и оштрафованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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