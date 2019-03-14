2019-03-14T10:35:27+03:00
Общество

Стало известно продолжение истории с мужчиной, которого задержали на глазах у ребенка

Житель Североморска получил штраф за выгул лабрадора без намордника
Мария ПАШЕНКОВА
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Лабрадоры - добрые собаки. Но по закону выгуливать их надо в намордниках.Лабрадоры - добрые собаки. Но по закону выгуливать их надо в намордниках.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В начале февраля в Североморске будничное патрулирование закончилось общественным скандалом.

Напомним, вечером сотрудники полицию увидели семью на прогулке: мама, папа и дочка выгуливали лабрадора. Эта порода добродушная, однако по региональному закону о содержании животные, на псе должен был быть намордника. Но его не оказалось.

Стражи порядка указали семье на правонарушение и объявили, что будут составлять протокол. После этого события стали разворачиваться "не в ту сторону". Глава семейства оказал неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, из-за чего на него надели наручники и увезли в отделение прямо на глазах у дочки. Маме было предложено увести ребенка, но та отказалась.

Внутреннюю проверку по факту случившегося начали в ОМВД России по ЗАТО Североморск, а затем случаем заинтересовались в СКР. Сейчас стали известны итоги разбирательства, превысили ли сотрудники полиции полномочия, что задерживали мужчину, пока его дочка кричала: "Папочка! Не увозите!".

- В действиях наших сотрудников не было обнаружено признаков нарушения, - рассказала "КП" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева. - При этом суд признал виновным владельца собаки в выгуле без намордника. Ему был выписан штраф в 3 тысячи рублей. Также ему присудили штраф в 500 рублей за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Уточняется, что общественный резонанс возник также из-за того, что видео задержания, которое так возмутило северян, было обрезано и не показало начало этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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