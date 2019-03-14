Жительница Териберки начинила карандаши наркотиками и отправила посылкой в колонию

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-14T10:08:53+03:00

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Как показывает практика, настоящая Марья-искусница с настоящей русской смекалкой живет на берегу Баренцева моря. О ней стало известно благодаря посылке, которую она отправила осужденному в исправительную колонию строго режима №23 в Ревде.

- Сотрудникам отдела безопасности учреждения при досмотре посылки, которую прислала жительница Териберки на имя одного из их подопечных, показались подозрительными карандаши со стирательными резинками на конце. При более детальном осмотре в них оказались искусно спрятаны два свертка из фольги с веществом бежевого цвета внутри, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Исследовать подозрительную находку пригласили кинолога со служебной собакой, и умное животное сразу дало понять, что странное вещество вполне может оказаться наркотиком. Его уже направили на экспертизу. А в полиции начали проверку по специфическим карандашам. Кстати, если экспертиза подтвердит подозрения сотрудников исправительной колонии, то териберская Марья-искусница вполне может стать фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU