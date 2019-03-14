2019-03-14T11:14:18+03:00
Экономика

Губернатор Ненецкого АО предложил забрать у Мурманской области часть перевалки нефти

В столицу Заполярья везут "улов" с Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции
Мария ПАШЕНКОВА
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Нефть из Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции везут на танкерах в Мурманск.Нефть из Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции везут на танкерах в Мурманск.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Не только рыбным промыслом живет Мурманская область, но и богатствами недр. И речь даже не о разработке Хибин и других месторождений. Так, в Белокаменке строится центр крупнотоннажных морских сооружений для нефтегазовой отрасли.

Сейчас в Мурманск везут черное золото с Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, которая расположена на территории Республики Коми, Ненецкого автономного округа и прилегающей акватории Печорского моря. В столице Заполярья происходит перегрузка на более мощные суда дедвейтом 120 тысяч тонн для отправки потребителям. Но глава Ненецкого АО решил пересмотреть эту схему.

- Глава региона сообщил, что обсудил с руководством "Лукойла" возможность использования порта Индига, который будет строиться в регионе. Он предложил часть перевалки перевести из Мурманска в НАО. По словам Александра Цыбульского, это хороший экономический проект, который может дать экономике округа серьезную добавленную стоимость, - рассказали в пресс-службе правительства автономного округа.

Напомним, танкеры идут от Варандея до Мурманска примерно 2-5 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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