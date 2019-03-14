2019-03-14T09:13:09+03:00
Дом. Семья

Самая больная из шпицев, освобожденных из концлагеря в Мурманске, нашла любящую семью

Женщина, которая выхаживала Лизу на передержке, уже не смогла расстаться с этим пушистым комочком счастья
Елена МОЛОДЦОВА
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Это тот случай, когда разницу видно невооруженным глазом. Фото: "Подари шанс" - Поддержки бездомных животных"Это тот случай, когда разницу видно невооруженным глазом. Фото: "Подари шанс" - Поддержки бездомных животных"
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Спустя четыре месяца после взорвавшей общественность столицы Заполярья истории с концлагерем для породистых собак становится понятно, что хорошо то, что хорошо кончается. Напомним, судебные приставы арестовали, а потом продали с молотка 82 померанских шпицев, которых заводчица-должница держала в ужасных условиях. 40 хвостатых узников в поисках лучшей жизни отправились в Москву под опеку благотворительного фонда, остальные остались в родном Мурманске. И сегодня с уверенностью можно сказать, что все они нашли новый дом и любящих хозяев.

- С самых первых дней, как только Лиза попала в наши руки, стало понятно, что собака буквально дышит на ладан. Она оказалась самой больной из всех шпицев, которых мы взяли под опеку. Четыре месяца Лизу выхаживали и вытаскивали с того света: лечили, лелеяли, согревали и откармливали, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало. – Сейчас самое страшное позади. Лиза чувствует себя хорошо. И все благодаря нашей самой замечательной, ответственной и заботливой передержке Ларисе, которая в итоге стала любящей хозяйкой для своей подопечной.

Теперь волонтеры могут не переживать за последнюю из взятых под опеку шпицев – ее ждет долгая и счастливая жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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