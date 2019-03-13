Мурманский художественный музей пояснил, почему их поврежденная крыша не опасна для прохожих

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-13T18:05:07+03:00

Фотография крыши художественного музея от 13 марта ни капли не отличается от версии 26 февраля. Тот же сломанный участок ограды посередине, те же залежи снега... Фото: Виктор КОСТРОВ

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В условиях Крайнего севера важно вовремя убирать снег. Вот только специалисты для подобной работы у нас в большом и остром дефиците. Во дворах мы часто видим сугробы, а крыши многих домов засыпаны наледью и уплотненным снегом.

Не избегают такой участи и госучреждения. В Мурманске крышу областного художественного музея занесло так сильно, что даже бетонную ограду продавило. Вопреки недавнему ремонту, крупная секция просто переломилась пополам. А ведь находится она на самом краю крыши.

В руководстве учреждения пообещали снять проблемный участок в тот же день, 26 февраля. Но по состоянию на 13 марта оградка все еще загорает под скупым весенним солнцем на крыше. Оказывается, снять ее - целая история...

- Процесс по замене идет, но это делается не сразу, а через процедуру Госзакупки. Сейчас поврежденный участок надежно держится на месте, так что упасть не должен. Внизу территория огорожена, люди там не ходят, так что никто не пострадает, - сообщили «КП» в мурманском областном художественном музее.

Дай то бог! Кстати, за минувшие дни не предпринималось ни малейших попыток хоть как-то почистить крышу. По нашей фотографии заметно, что уплотненный снег лежит на том же самом месте, что и 2 недели назад. И давит на уже поврежденный участок ограды с завидным упорством. Где же ты, оттепель? Видимо, только ты и почистишь кровлю 3-этажного здания. Которое, кстати, является объектом культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU