2019-03-13T18:05:07+03:00
Недвижимость

Мурманский художественный музей пояснил, почему их поврежденная крыша не опасна для прохожих

Пешеходную зону внизу огородили - видимо, это должно уберечь людей от падения бетонной конструкции...
Иван ПЕТРОВ
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Фотография крыши художественного музея от 13 марта ни капли не отличается от версии 26 февраля. Тот же сломанный участок ограды посередине, те же залежи снега...Фотография крыши художественного музея от 13 марта ни капли не отличается от версии 26 февраля. Тот же сломанный участок ограды посередине, те же залежи снега...Фото: Виктор КОСТРОВ
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В условиях Крайнего севера важно вовремя убирать снег. Вот только специалисты для подобной работы у нас в большом и остром дефиците. Во дворах мы часто видим сугробы, а крыши многих домов засыпаны наледью и уплотненным снегом.

Не избегают такой участи и госучреждения. В Мурманске крышу областного художественного музея занесло так сильно, что даже бетонную ограду продавило. Вопреки недавнему ремонту, крупная секция просто переломилась пополам. А ведь находится она на самом краю крыши.

В руководстве учреждения пообещали снять проблемный участок в тот же день, 26 февраля. Но по состоянию на 13 марта оградка все еще загорает под скупым весенним солнцем на крыше. Оказывается, снять ее - целая история...

- Процесс по замене идет, но это делается не сразу, а через процедуру Госзакупки. Сейчас поврежденный участок надежно держится на месте, так что упасть не должен. Внизу территория огорожена, люди там не ходят, так что никто не пострадает, - сообщили «КП» в мурманском областном художественном музее.

Дай то бог! Кстати, за минувшие дни не предпринималось ни малейших попыток хоть как-то почистить крышу. По нашей фотографии заметно, что уплотненный снег лежит на том же самом месте, что и 2 недели назад. И давит на уже поврежденный участок ограды с завидным упорством. Где же ты, оттепель? Видимо, только ты и почистишь кровлю 3-этажного здания. Которое, кстати, является объектом культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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