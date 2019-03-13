Зоозащитница из Апатитов написала в полицию 17 заявлений на местного живодера

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-13T15:56:05+03:00

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Настоящую войну зоосадисту в Апатитах объявила пенсионерка Людмила Филиппова, которая не так давно открыла в городе приют для бездомных животных. Однако пока на все ее сигналы о творящемся беспределе в отношении братьев наших меньших правоохранительные органы так и не отреагировали.

- Я с 2017 года пишу заявления с просьбой привлечь главного живодера Мурманской области (фамилию и имя не публикуем из этических соображений, - Ред.) по статье 245 УК «Жестокое обращение с животными». Но полиция не находит состава преступления. Даже сейчас, когда вышел закон «Об ответственном обращении с животными», и собак не имеют права убивать ни при каких обстоятельствах. Однако он убивал и убивает животных. Вот доказательства его преступления, - написала в группе «Подслушано в Апатитах» Людмила Филиппова и прикрепила к посту фотографии окровавленного снега.

Повод для беспокойства есть. Напомним, в минувший уик-энд в Апатитах неизвестный жестоко расправился с псом, живущим на цепи в будке. Зоозащитница вновь обратилась в полицию.

- С 2016 года в полицию поступило 17 обращений от данной гражданки. По всем были вынесены постановления, утвержденные прокуратурой, об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. На данный момент по двум последним ее заявлениям, написанным 11 марта по факту жестокой расправы над псом и 13 марта по факту обнаружения капель крови на снегу, также проводятся проверки, - отметила врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

ИСТОЧНИК KP.RU