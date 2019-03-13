Официально одобрены крабовые аукционы, против которых выступали мурманские рыбаки

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-13T16:33:57+03:00

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Прямо по сердцу острой клешней царапнули! Такое ощущение, наверное, испытывают сейчас промысловики. Причем, по всей России - от Заполярья до Дальнего Востока.

Да и как же им не расстраиваться? 11 марта в правительстве страны официально одобрили скандальный законопроект о крабовых аукционах. В свое время многие предприниматели и рыбаки (из Мурманска в том числе) выступали против. Ведь, по их мнению, малый и средний бизнес понесет чудовищные убытки. И вот почему.

Право на добычу краба придется выкупать на 10 лет вперед. За огромные деньги, которых нет у большинства промысловиков. Они и так уже по уши в кредитах - потратились на новые суда-краболовы. У федеральных властей, конечно, тоже есть своя правда...

- В результате принятия этого законопроекта будет обеспечено около 82-х миллиардов рублей дополнительных доходов федерального бюджета. Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства, - сообщили в комиссии по законопроектной деятельности.

Это означает, что до вступления в силу еще долгий путь. Предстоит пройти несколько чтений. Меж тем, для Мурманской области больше опасностей таит законопроект о рыбных аукционах. Заполярные промысловики опасаются, что правительство начнет «проталкивать» его, как только разберется с крабами.

ИСТОЧНИК KP.RU