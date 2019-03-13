Скрываюшийся житель Оленегорска выдал себя, гуляя в одних тапочках на морозе

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-13T13:55:10+03:00

Когда подозрительного мужчину проверили, оказалось, что он задолжал бешеные деньги по алиментам и залег на дно

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Когда мы в Мурманской области хотим похвастаться, называем себя «моржами» и «закаленными». Многие даже купаются летом в местных озерах, несмотря на строгий запрет. Ну а пьяному вообще море по колено!

Это в очередной раз доказал житель Оленегорска. Мужчина отколол по-настоящему безумный номер - «рассекал» по улице почти в чем мать родила, и это в 15-градусный-то мороз. В результате чуть не схватил воспаление легких, да еще и привлек к себе излишнее внимание полиции, от которой давно скрывался.

Надо сказать, прятался северянин не зря. В свое время он задолжал по алиментам 80 тысяч рублей и вот залег на дно - часто менял место проживания, бегал от приставов. Глядишь, и просидел бы незаметно пару-тройку лет, но вот не вышло: зеленый змий подвел.

- Ночью наряд полиции увидел «подозрительного» мужчину, одетого не по сезону. В 15-градусный мороз на нем были только... резиновые шлепки и футболка. Полицейские доставили мужчину в больницу. Анализ крови показал содержание большой дозы алкоголя, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Проверка по базам данных быстро показала стражам правопорядка, что перед ними алиментщик. Мужчину арестовали на 10 суток. Если северянин не возьмется за ум и не погасит долги, ждут его и другие санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU