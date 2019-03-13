Апатитчанка зарезала обидчика подруги и легла спать

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-13T13:27:55+03:00

Женщина меньше месяца назад освободилась из тюрьмы и теперь вернется в места не столь отдаленные за аналогичное преступление

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Если перефразировать крылатое выражение из известного фильма, то получится, что Сан Саныч из «Джентльменов удачи» говорил о 50-летней жительнице Апатитов: «Убил, выпил - в тюрьму! Убил, выпил - в тюрьму! Романтика!». Женщина освободилась из колонии-поселения, где отбывала наказание за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, меньше месяца назад и снова взялась за нож.

- Северянка вела маргинальный образ жизни. Выйдя из тюрьмы, стала жить у знакомого и его сожительницы. В ночь с 19 на 20 ноября компания устроила застолье с распитием алкоголя, в ходе которого и разгорелась ссора. 52-летний мужчина стал высказывать своей гражданской жене, что та слишком много ест, а сама нигде не работает. Обвиняемая заступилась за подругу: схватила кухонный нож и нанесла обидчику четыре удара в бедро, а потом легла спать. Проснувшись утром, она обнаружила тело потерпевшего и вызвала медиков, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ближайшее время его рассмотрением займется суд. «Заступнице» грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU