2019-03-13T11:19:07+03:00
Общество

В Мурманске после снегопада инвалид-колясочник не смог попасть в поликлинику

В региональном cледкоме уже начали проверку по этому факту [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Родные инвалида возмущены заметеным тротуаром и крыльцом, ведущими в поликлинику. Фото: Павел ТарасенкоРодные инвалида возмущены заметеным тротуаром и крыльцом, ведущими в поликлинику. Фото: Павел Тарасенко
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Скандалы преследуют медучреждения Мурманска. В январе хирург поликлиники№1 отказался вести прием вне рабочего времени, а потом там же якобы просили пациентов приходить со своей бумагой для принтера. Новый случай произошел в поликлинике №2.

- Мы привезли неходячего инвалида I группы сдать кровь для размещения в центре реабилитации. Фельдшер пояснила, что выезд на дом для забора крови не осуществляется. В итоге нас ждало заметенное снегом крыльцо, - рассказал в соцсетях сын инвалида-колясочника Павел Тарасенко.

Судя по прикрепленному видео, возле поликлиники на улице Полярной Дивизии снегом заметены тротуар и лестница. И нет даже намека на пандус.

- Рабочий по зданию в 8.00 пришел на работу и первым делом почистил отдельный вход для маломобильных граждан и две дорожки к главному крыльцу. И только после этого стал полностью убирать его от снега, - рассказывает заведующий отделением врачей общей практики Константин Биджоев. - Кроме того, рабочий общался с родными этого пациента и сказал, что почистил для них крыльцо отдельного входа, и попросил пройти к нему. Но они отказались! Тротуар и вовсе находится в ведении муниципалитета, и мы не можем его чистить. Кстати, еще полтора года назад у нас не было ни отдельного входа, ни коляски, ни туалета для маломобильных пациентов. Сегодня в учреждение созданы все условия для инвалидов.

Павел Тарасенко снял на видео и тот самый почищенный вход. Но почему-то не воспользовался им. Тем не менее, СКР региона начал процессуальную проверку.

В Мурманске после снегопада инвалид-колясочник не смог попасть в поликлинику.Сын инвалида-колясочника Павел Тарасенко снял на видео, что крыльцо в Мурманской городской поликлинике №2 заметено так, что и ходячему человеку подняться трудно не то, что маломобильному. Правда, он снял и отдельный вход для таких пациентов, который был почищен. Почему родные инвалида не воспользовались им, не понятно.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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