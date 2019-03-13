2019-03-13T12:10:17+03:00
Общество

В Мурманске взамен «Норда» закупили новое рыбопромысловое судно для Крыма

Название и цена приобретенного сейнера пока не уточняются
Иван ПЕТРОВ
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Крымское предприятие закупило в Мурманске рыболовецкий сейнер. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: архив "КП"Крымское предприятие закупило в Мурманске рыболовецкий сейнер. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: архив "КП"
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Казалось бы, флот заполярной столицы переживает не лучшие времена. Многие траулеры и балкеры изношены, поскольку находятся «в строю» десятки лет. Но приятно видеть, что наши суда все еще интересны покупателям.

Приезжие бизнесмены приобрели в Мурманске корабль для Крыма. Рыболовецкий сейнер будет трудиться на благо местной промысловой организации «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая». Сделка состоялась совсем недавно. Глава организации Сергей Лесков планировал ее еще в прошлом месяце, чтобы заменить выбывшее из строя судно «Норд», о чем рассказал агентству ТАСС.

- Нашли в Мурманске подобный сейнер, по всем характеристикам он нам подходит, и цена там не космическая. Сегодня вылетаем на место, чтобы его посмотреть, - рассказывал Сергей Лесков еще 28 февраля.

Точное название судна, возраст, а также его стоимость не уточняются. Поэтому остается лишь гадать, насколько актуально состояние сейнера, и, соответственно, насколько долго он будет трудиться на благо своих новых владельцев.

Приобретение нового судна - суровая необходимость. Прежний сейнер «Норд», принадлежавший Крыму, задержали из-за конфликта с украинскими властями еще в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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