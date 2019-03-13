У озера Нижнее Суоярви в Мурманской области спасли трех рыбаков
Летом - грибники, зимой - рыбаки. Работы у спасателей хватает в любой сезон. Вот и на днях в отряд Кандалакши поступило сообщение от родных мужчин, которые уехали с удочками и не вернулись домой.
С 10 марта трое рыбаков перестали выходить на связь, а 12 числа их близкие заволновались. Было известно, что пропавшие уехали на озеро Нижнее Суоярви. И именно туда поехали спасатели.
- У мужчин сломался снегоход. Поэтому они не смогли уехать и вынуждены были вернуться в избушку на берегу озера. Там их обнаружили спасатели. Мобильная связь в том районе не ловила, а спутниковых телефонов у них не было, - рассказали "КП" в Кандалакшском отряде Аварийно-спасательной службы.
Самостоятельно мужчинам было не выбраться, ведь до ближайшего населенного пункта - села Зареченск - было 50 километров заснеженной дороги. Такой путь пешком не пройти.
К счастью, мужчины не получили обморожение. Рыбаков довезли до их машины, и они живыми и здоровыми вернулись домой.
ИСТОЧНИК KP.RU