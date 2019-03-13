У озера Нижнее Суоярви в Мурманской области спасли трех рыбаков

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-13T10:23:25+03:00

У мужчин сломался снегоход и до населенного пункта их отделяли 50 километров

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Летом - грибники, зимой - рыбаки. Работы у спасателей хватает в любой сезон. Вот и на днях в отряд Кандалакши поступило сообщение от родных мужчин, которые уехали с удочками и не вернулись домой.

С 10 марта трое рыбаков перестали выходить на связь, а 12 числа их близкие заволновались. Было известно, что пропавшие уехали на озеро Нижнее Суоярви. И именно туда поехали спасатели.

- У мужчин сломался снегоход. Поэтому они не смогли уехать и вынуждены были вернуться в избушку на берегу озера. Там их обнаружили спасатели. Мобильная связь в том районе не ловила, а спутниковых телефонов у них не было, - рассказали "КП" в Кандалакшском отряде Аварийно-спасательной службы.

Самостоятельно мужчинам было не выбраться, ведь до ближайшего населенного пункта - села Зареченск - было 50 километров заснеженной дороги. Такой путь пешком не пройти.

К счастью, мужчины не получили обморожение. Рыбаков довезли до их машины, и они живыми и здоровыми вернулись домой.

ИСТОЧНИК KP.RU