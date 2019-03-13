Мурманская область вошла в число регионов с самыми большими потерями населения

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-13T11:38:37+03:00

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Пожалуй, такими данными не удивить. Вот если бы аналитики сообщили, что население Мурманской области увеличивается, тогда да. Но, увы, официальная статистика неумолима: Заполярье теряет жителей.

Напомним, по данным Мурманскстата, северян стало на 5,5 тысяч человек меньше. Это и умершие, и уехавшие. А вот Росстат посчитал только разницу между мигрантами и эмигрантами, и составил рейтинг регионов по приросту и убыли жителей. Мурманская область, что ожидаемо, оказалась в его хвосте - на 61 месте из 85, между Терской и Вологодской областями. В прошлом году наш регион, несмотря на приехавших, потерял 4 402 человека.

Хуже всего дела обстоят в Омской области, где население за 12 месяцев сократилось на 12 102 человека. В лидерах рейтинга оказалась Московская область, которая нарастила 105 479 человек. На втором месте - Москва, плюс 98 673 человека, на третьем - Краснодарский край с приростом в 45 570 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU