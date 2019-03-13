В Мурмашах в колонию забросили банку, начиненную телефонами и дрожжами

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-13T09:41:15+03:00

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Как бы ни старалась администрация исправительной колонии строго режима №18 в Мурмашах оградить свою территорию от, так называемых, перебросчиков, те все равно с завидной регулярностью пытаются закинуть за колючую проволоку запрещенные предметы. На днях сотрудники отдела безопасности зафиксировали очередную такую попытку.

- На камерах видеонаблюдения было видно, как из проезжающего мимо Renault Logan неизвестный бросает в сторону охраняемого объекта какой-то предмет. Увы, злоумышленника задержать не удалось, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области. – Зато на одном из участков была обнаружена белая банка, внутри которой находился целый арсенал средств мобильной связи: шесть телефонов, пять сим-карт, четыре зарядных устройства, гарнитура и USB-кабель. Кроме того, внутри емкости обнаружился еще и довесок – 200-граммовая упаковка дрожжей. Все предметы запрещены для использования на территории исправительного учреждения.

Находку сотрудники колонии передали сотрудникам полиции. В ведомстве уже начали проверку по факту очередной попытки переброса.

ИСТОЧНИК KP.RU