Мурманчане считают, что в городе действует банда угонщиков дорогих машин
В последнее время в Мурманске участились случаи угона машин, цена которых начинается от 1,5 миллиона рублей.
Напомним, первый случай был зафиксирован 1 марта - на проспекте Кольский увели Lexus RX350. 5 марта уже на проспекте Ленина - Ford Explorer.
10 марта были вскрыты боксы автосервиса на улице Свердлова и неизвестные забрали Subaru и Volkswagen. Как сообщили в УМВД по Мурманской области, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 (кража, совершенная группой лиц или в особо крупном размере.
Пока что в полиции устанавливают связь между всеми случаями угона. Но мурманчане уверены - за ними стоят одни и те же люди, настоящая банда. Нацелена она только на дорогие иномарки. Ведь стоимость каждой пропавшей машины превышает 1,5 миллиона рублей, а у некоторых цена начинается от 3,5 миллионов.
ИСТОЧНИК KP.RU