2019-03-13T09:10:29+03:00
Происшествия

Мурманчане считают, что в городе действует банда угонщиков дорогих машин

В последние дни в столице Заполярья пропали Lexus, Ford Explorer, Subaru и Volkswagen
Ника СВЕТЛОВА
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Мурманчане уверены, что в городе действует банда угонщиков элитных машин.Мурманчане уверены, что в городе действует банда угонщиков элитных машин.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В последнее время в Мурманске участились случаи угона машин, цена которых начинается от 1,5 миллиона рублей.

Напомним, первый случай был зафиксирован 1 марта - на проспекте Кольский увели Lexus RX350. 5 марта уже на проспекте Ленина - Ford Explorer.

10 марта были вскрыты боксы автосервиса на улице Свердлова и неизвестные забрали Subaru и Volkswagen. Как сообщили в УМВД по Мурманской области, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 (кража, совершенная группой лиц или в особо крупном размере.

Пока что в полиции устанавливают связь между всеми случаями угона. Но мурманчане уверены - за ними стоят одни и те же люди, настоящая банда. Нацелена она только на дорогие иномарки. Ведь стоимость каждой пропавшей машины превышает 1,5 миллиона рублей, а у некоторых цена начинается от 3,5 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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