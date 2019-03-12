На Северный полюс доставят знамя из Мурманска

СЕГОДНЯ 17:45 2019-03-12T18:02:46+03:00

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Арктика - безлюдная земля? Ой, не факт! В последнее время человек все чаще наведывается на эту неприветливую территорию. Моржи и белые медведи, наверное, уже подумывают, не пора ли удрать с насиженных мест.

Чаще всего арктические льды интересуют военных. Но втором месте - мурманский «Атомфлот», который время от времени возит туристов на Северный полюс. Иногда соблазняются на такое экстремальное путешествие спортсмены, актеры и общественные деятели, которые хотят оставить памятный знак посреди ледяного безмолвия.

В этом году арктические территории обогатятся еще одной рукотворной диковинкой. Это будет флаг с Кольского полуострова. В связи с юбилеем пожарной охраны сотрудники заполярного МЧС задумали интересный проект.

- В нашем министерстве принято, и пожарным и спасателям, покорять различные высоты. Горы, вулканы и так далее. В этом году мы решили, что Мурманск не зря считается воротами в Арктику. Мы вышли на «Росатом» с предложением отправить одного-двух пожарных и водрузить пожарное знамя на Северном полюсе. Для «Атомфлота» это тоже юбилейный год, поэтому мы и хотели бы провести совместное мероприятие, - сообщил руководитель ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

Осуществить свои планы пожарные собираются на исходе июня, или же в начале июля 2019 года. Кстати, «Атомфлоту» в этом году исполняется 60 лет, а пожарной охране - 360. К этому же событию приурочены квесты со световыми и дымовыми эффектами в Полярных Зорях.

ИСТОЧНИК KP.RU