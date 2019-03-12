В Молочном спасают истекающего кровью пса

СЕГОДНЯ 17:23 2019-03-12T17:23:13+03:00

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Дворовая собака с огромными рваными ранами по всему телу навела переполох в Молочном. Местные жители, не решились бросить истекающего кровью пса в беде, но помочь ему оказалось задачей не из легких.

- В понедельник утром я шла с поликлиники и заметила на остановке жутко подранную собаку. Отвела ребенка домой и вернулась уже с мужем. Вместе с еще одной девушкой мы погрузили пса в машину и отвезли в ветклинику. Там сказали, что про него уже знают и за животным едут из Североморска. Мне удалось договориться, чтобы ему пока оказали хотя бы первую помощь. Но как только мы попытались завести его в клинику, он чуть не укусил моего мужа и сбежал, - рассказывает жительница Молочного Наталья Козина.

Как выяснилось позже, забрать израненного пса должна была служба отлова, которая вряд ли стала бы заниматься его лечением. К счастью, бедняга попал в заботливые руки Александры Анциферовой.

- Сейчас собака находится в теплом гараже. Ей ставят капельницы и обрабатывают раны. У пса почти оторвано ухо, которое ветеринары попытаются сохранить. На широкие раны на шее, животе и лапах уже наложили швы. Рыжему повезло - мочевой пузырь оказался не задет, - делятся новостями в группе «Добрые руки» - поддержка бездомных животных».

Сейчас пес приходит в себя в гараже Александры, но согласитесь, все-таки это не самое подходящее место для раненного животного. Если есть желающие приютить беднягу и позаботиться о нем, они могут связаться с Александрой по телефону 8-911-300-32-07.

ИСТОЧНИК KP.RU