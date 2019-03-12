Мурманская область стала лучшей среди регионов по оплате вывоза мусора
Мурманская область единственная в стране, где за первый месяц работы новой системы по обращению с отходами, услугу оплатили более 65% граждан. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве директор компании-оператора Андрей Петров, сейчас решаются проблемы с платежами юридических лиц. Основная из них - ошибки в заполнении договоров.
Мурманский филиал АО «Управление отходами» надеется устранить возникшие неточности в течение двух недель. Напомним, система была запущена 1 января. Так, заработал мусоросортировочный комплекс в Междуречье и перегрузочная станция в ЗАТО Александровск, а с 1 марта начала работу перегрузочная станция в ЗАТО Североморск.
– Из первых положительных итогов отмечу начало отбора вторичных материальных ресурсов. Первые четыре тонны проданы, ведутся переговоры с рядом организаций. Мы идем по пути максимальной реализации того, что отбираем на сортировке, – отметил Андрей Петров.
Проблемы с несвоевременным вывозом мусора, по мнению руководителя, зачастую связаны с погодой.
– Пока работа не будет отлажена на всех уровнях, система обращения с отходами не сможет действовать с той эффективностью, на которую рассчитана. Надо, чтобы люди почувствовали, что система обращения с ТКО - наша завтрашняя экологическая чистота, – подчеркнула в ходе совещания губернатор.
Марина Ковтун поблагодарила оператора, вновь напомнив главам муниципалитетов об обязанности держать на контроле работу управляющих компаний по очистке контейнерных площадок от мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU