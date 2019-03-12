Мурманская область стала лучшей среди регионов по оплате вывоза мусора

СЕГОДНЯ 16:26 2019-03-12T17:11:17+03:00

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Мурманская область единственная в стране, где за первый месяц работы новой системы по обращению с отходами, услугу оплатили более 65% граждан. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве директор компании-оператора Андрей Петров, сейчас решаются проблемы с платежами юридических лиц. Основная из них - ошибки в заполнении договоров.

Мурманский филиал АО «Управление отходами» надеется устранить возникшие неточности в течение двух недель. Напомним, система была запущена 1 января. Так, заработал мусоросортировочный комплекс в Междуречье и перегрузочная станция в ЗАТО Александровск, а с 1 марта начала работу перегрузочная станция в ЗАТО Североморск.

– Из первых положительных итогов отмечу начало отбора вторичных материальных ресурсов. Первые четыре тонны проданы, ведутся переговоры с рядом организаций. Мы идем по пути максимальной реализации того, что отбираем на сортировке, – отметил Андрей Петров.

Проблемы с несвоевременным вывозом мусора, по мнению руководителя, зачастую связаны с погодой.

– Пока работа не будет отлажена на всех уровнях, система обращения с отходами не сможет действовать с той эффективностью, на которую рассчитана. Надо, чтобы люди почувствовали, что система обращения с ТКО - наша завтрашняя экологическая чистота, – подчеркнула в ходе совещания губернатор.

Марина Ковтун поблагодарила оператора, вновь напомнив главам муниципалитетов об обязанности держать на контроле работу управляющих компаний по очистке контейнерных площадок от мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU