Из дома напротив стадиона Профсоюзов в Мурманске упала женщина

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-12T16:30:41+03:00

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Дом №1 на улице Профсоюзов в Мурманске находится за Художественным музеем прямо напротив стадиона. Днем 12 марта из окна этой 5-этажки выпала женщина. Эту информацию нам подтвердили в управлении следственного комитета России по Мурманской области. От травм северянка погибла.

На месте сейчас работают следователи. Проводится проверка.

- Погибла женщина 1939 года рождения. Она упала с третьего этажа из окна квартиры, где жила. В данным момент рассматривается версия несчастного случая, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

При этом рядом с домом нет следов крови, а жильцы дома даже не заметили происшествия.

- Мы минут 30 назад вышли на прогулку, не видели ни "Скорую", ни полицию. Все тихо и спокойно, - рассказала корреспонденту "КП" супружеская пара.

11 марта в Мурманске из окна 6 этажа выпал мужчина. Ему повезло, он приземлился на заснеженный козырек библиотеки, которая находится в жилом доме. Это спасло ему жизнь, но парень получил серьезные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU